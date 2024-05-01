Хищение 10 млн грн на ремонте дорог: директору "Киевавтодора" сообщили о подозрении

Генеральному директору коммунальной корпорации "Киевавтодор" и еще четырем лицам сообщили о подозрении в хищении 10 миллионов гривен на ремонт дорог в столице.

Об этом сообщили Киевская городская прокуратура и Нацполиция .

По данным следствия, директор частного предприятия вместе с генеральным директором коммунальной корпорации "Киевавтодор" и тремя соучастниками завладели средствами, выделенными из бюджета Киева на проведение работ по капитальному и текущему ремонту дорог.

Как сообщают правоохранители, злоумышленники провели закупку строительных материалов по значительно завышенной стоимости.

Отмечается, что на протяжении 2022-2023 годов между коммунальной корпорацией и рядом коммерческих структур заключались договоры о проведении капитального и текущего ремонта автодорог Киева на общую сумму более 185 млн грн.

Но в подписанных актах выполненных работ указывались ложные сведения: фиктивные данные по объемам выполненных работ, их качеству и стоимости.

Например, вопреки требованиям тендерной документации, подозреваемые изменили тип асфальтного покрытия на значительно хуже своих качественных показателей. Кроме того, на некоторых участках вместо новых люков и ливневых решеток установили старые, ранее демонтированные.

"На основании этих документов подрядчики получали средства из бюджета. Для того чтобы их вывести, они будто покупали товары или услуги у подконтрольных предприятий. Как установила экспертиза, таким образом подрядчики безосновательно получили почти 10 млн грн", - отмечают правоохранители.

Они добавляют, что руководителю частного предприятия и четырём его сообщникам, в том числе генеральному директору коммунальной корпорации "Киевавтодор" объявили о подозрении в завладении бюджетными средствами, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины) .

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Правоохранители не называют фамилии подозреваемых, но согласно открытым данным "Киевавтодор" с 5 июля 2022 года возглавляет Александр Федоренко.

Также по данным СМИ, подозрение получил директор компании "Ростдорстрой" Алексей Андрюшин.

"Ростдорстрой" входит в компании, которые в последние годы получали очень большие подряды из бюджета на строительство дорог.

Конечными бенефициарами "Ростдорстроя" являются одесситы Евгений Коновалов и Юрий Шумахер, депутат Одесского горсовета.

Напомним, 139 млн гривен в пользу бюджета Киева суд взыскал с подрядчика, который вместо того, чтобы строить метро на жилмассив Виноградарь в столице, возложил полученные деньги на депозит.