"Київській метрополітен" за керівництва Брагінського замовив ремонт тунелів на 1,58 млрд грн балерині

КП "Київський метрополітен" за керівництва Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського, яка виявилась балериною, народною артисткою України.

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Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Родичі та оточення ексголови "Київського метрополітену" брали участь у мільйонних тендерах

Зазначається, що контракт, укладений 23 грудня 2022 між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, зареєстрований під грифом "для службового користування". У метрополітені не відповіли журналістам, чому контракт має гриф та чому підрядником обрана саме ця компанія, тому що "інформація загальному розголошенню не підлягає".

При цьому загальна вартість угоди становить 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда.

Журналісти з'ясували, що в 2023 році "Теплоенергоавтоматика" купувала кабелі у компанії ТОВ "Тамерлайн". Компанія не є виробником, відтак сама також закуповувала кабелі у інших постачальників, але вже за значно нижчою ціною. В результаті, на партії в 7 км кабелю, з урахуванням податків, метрополітен міг переплатити близько 15,7 млн грн.

Основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з літа 2020 року записана Тетяна Белецька - балерина, народна артистка України, викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

За даними журналістів, Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. В середині 2000-х років чоловіки одночасно працювали в структурах "Нафтогазу", пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом. Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП "Київський метрополітен", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.

Спочатку він зайшов в ТОВ "99 продакшн", яке одразу ж почало постачати метрополітену одяг. Директором цієї фірми деякий час була двоюрідна сестра Брагінського. Також "99 продакшн" конкурувало на низці тендерів із ФОП Світланою Ільїною, яка є бухгалтеркою родинного бізнесу Брагінських. У тендерах на пошиття одягу фірма заробила 18 млн гривень.

Кривець, окрім цього, був також кінцевим бенефіціаром підприємства "Енергодарбудмеханізація", яке було підпрядником "Київського метрополітену" приблизно з 2017 року, вказують розслідувачі. Так, компанія колишнього бізнес-партнера Брагінського отримувала від комунального підприємства 22 млн на ремонт станції "Лівобережна", а у 2021 році "Енергодарбудмеханізація" отримала 270 млн грн як субпідрядник на будівництво метро на Виноградар.

За даними джерел Bihus.Info, в 2023 році компанія купувала металоконструкції вартістю 32 млн грн у ТОВ "Рінвел". Постачальник фігурує в судових ухвалах як компанія "транзитно-конвертаційної групи".

"Тобто може йтися про таке явище як податкова "скрутка" з метою ухилення від оподаткування та обготівкування коштів", - пояснює Bihus.Info.

Реакція мера Кличка

Мер Києва Віталій Кличко попросив журналістів Bihus info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам.

"А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus Info", - зауважив Кличко.

Брагінський звільнився через журналістське розслідування про його майно

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info, яке виявило у чиновника незадеклароване майно орієнтовною вартістю 52 млн грн.

Журналісти з’ясували, що мати-пенсіонерка Брагінського купує дорогі квартири. На жінку оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, які були куплені у січні 2024 року. Приблизна вартість однієї квартири оцінюється в 10 млн грн. Крім того, "колишня" дружина-мільйонерка будує дачу в Козині за 29 млн грн та придбала двокімнатну квартиру у ЖК "Річмонд" за 3 млн грн. Подружжя досі проживає разом.

Пізніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

"Обов’язки начальника метрополітену тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", - зазначили в КМДА.

Віктор Брагінський обійняв посаду директора "Київського метрополітену" 16 липня 2014 року.