Квартиры в Киеве, земля и Tesla: нардепа от "Слуги Народа" подозревают в незаконном обогащении на 11 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили действующему народному депутату от партии "Слуга народа" Андрею Клочко о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, народный депутат в 2020-2021 годах приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн. грн. Речь идет о трех земельных участках на Киевщине, пяти квартирах в столице, двух нежилых помещениях, автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

При этом официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.

Как отметили в НАБУ, чтобы скрыть наличие этого имущества, народный депутат оформил его на близких родственников, а за собой сохранил право распоряжаться им в полном объеме.

Действия подозреваемого квалифицировали по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). Нардепу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В НАБУ добавили, что разоблачение преступления произошло после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info, а также при содействии Национального агентства по предотвращению коррупции.

Правоохранители не называют фамилии народного избранника, но, как отметили в Центре противодействия коррупции, речь идет о народном депутате от "Слуги Народа" Андрее Клочко.

Он был фигурантом журналистского расследования bihusinfo, после которого НАБУ и САП начали уголовное производство.

Журналисты выяснили, что Клочко, мама и сестра которого за последние 2 года, не имея соответствующего дохода, скупились имуществом на ориентировочно 20 миллионов гривен, ежемесячно получает от государства по 20 тысяч гривен в качестве компенсации на аренду жилья в Киеве.

Мать народного депутата, 70-летняя Наталья, за последние два года стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто Tesla. Рыночная стоимость этого имущества на момент проведения расследования составляла примерно 14,5 млн грн. Начала она его покупать, когда сын попал в Верховную Раду.

Кто такой Андрей Клочко

В 2019 году Андрей Клочко был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" номером 83 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В 2015 году баллотировался в Киевский городской совет от партии Возрождение по 27 округу как беспартийный. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду по 217 округу (г.Киев) от Блока левых сил как беспартийный.

С 2018 года – помощник проректора Киевского Национального университета строительства и архитектуры, ранее работавший там же ведущим специалистом отдела международных отношений.

С 2017 года – исполнительный директор компании “Хлебарский”. Занимал должность заместителя директора по продажам ООО "Агропродекспорт".

Руководитель ОО "Круг". Вице-президент Федерации петанка Украины.

Окончил факультет электроники НТУУ "Киевский политехнический институт", экономический факультет Украинской академии менеджмента и бизнеса. Выпускник Международного института менеджмента, магистр бизнес-администрирования (МВА). Аспирант Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.