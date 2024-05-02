"Укрзалізниця" запровадила єдине цифрове вікно для вантажоперевізників "е.Портал УЗ-Карго"

Укрзалізниця запускає в роботу єдине цифрове вікно "е.Портал УЗ-Карго" для обслуговування клієнтів вантажних перевезень. До нього вже приєдналися близько 2 тисяч замовників послуг та 5 тисяч користувачів.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Зазначається, що з 1 червня компанія припинить використання застарілої системи "АС Клієнт УЗ", якою користувалися вантажовласники з 2011 року, оскільки "е.Портал УЗ-Карго" є більш сучасною та зручною альтернативою. Він надає доступ до електронних сервісів для організації перевезень вантажів, замовлення супутніх послуг, а також отримання інформації про зміни.

Портал спрощує процедуру укладання різних видів договорів, погодження замовлень на перевезення, обмін електронними документами та даними щодо транспортних послуг, у тому числі для вирішення спірних питань.

На відміну від попередньої системи, "е.Портал УЗ-Карго" має сучасні засоби захисту інформації від несанкціонованого втручання та зламів. Укрзалізниця продовжуватиме вдосконалювати його та додаватиме нові електронні сервіси, пов'язані з вантажними перевезеннями.

Інші сервіси, зокрема АРМ Вантажовідправника, які працюють через сервер узгодження залишаться доступними для користувачів.

Які задачі дозволить вирішити "е.Портал УЗ-Карго"

Як зазначають в "Укрзалізниці", система "е.Портал УЗ-Карго" допоможе подолати такі задачі:

забезпечення обміну електронними документами та даними з клієнтами у сфері надання послуг з вантажних перевезень та пов’язаними з ними;

забезпечення єдиного середовища опрацювання та оперативного зберігання електронних документів та даних клієнтів;

відстеження статусу виконання перевезення;

оптимізація людських та зменшення витратних ресурсів;

мінімізація часу на пошук документів та їх проходження між перевізником та клієнтом;

виведення на якісно новий рівень відносин між перевізником та клієнтом.

Нагадаємо, влітку 2023 року "Укрзалізниця" запустила нову електронну послугу переадресації вантажу. Це відбулося в рамках реалізації програми діджиталізації вантажних перевезень та поліпшення клієнтського сервісу.

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