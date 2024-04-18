У І кварталі УЗ наростила контейнерні перевезення в 1,7 разів

У першому кварталі 2024 року, "Укрзалізниця" продемонструвала значне зростання в секторі контейнерних перевезень. Обсяг перевезень залізничним транспортом зріс на 70% у порівнянні з показниками за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

"За 1 квартал 2024 року обсяги перевезення вантажів у контейнерах залізничним транспортом склали 72 594 ДФЕ, що на 70% більше за обсяги перевезення у 1 кварталі 2023 року!", - розповів він під час заходу "EBA Business Talks: Актуальні питання контейнерних перевезень".

Ткачов додав, що враховуючи важливість розвитку контейнерних перевезень, "Укрзалізниця" активно впроваджує нові сервіси для підвищення ефективності цього виду транспортування.

Серед інновацій — запуск інтермодальних поїздів, розширення комплексу термінальних послуг та введення тягових електропоїздів (ТЕП). Компанія також націлена на розширення транскордонних перевезень через сухопутні прикордонні переходи, що значно оптимізує логістику та сприяє зростанню міжнародної торгівлі.

Ці заходи відкривають нові можливості для "Укрзалізниці" на ринку вантажних перевезень, підтримуючи її стратегічні цілі щодо розвитку та модернізації.

"Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%

Протягом минулого року "Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%, до 102 тис. контейнерів, а обсяг перевезень у двадцятифутовому еквіваленті вийшов на рівень 2022 року.

Зазначається, що у 2023 році було вдосконалено й оптимізовано роботу філії "Центр транспортного сервісу "Ліски". Обсяг вантажопереробки на філії у 2023 році зріс на 8% - до 1,448 млн тонн. Вагони на фітингових платформах цієї філії здійснили перевезення 1,14 мільйона тонн вантажів.

Окрім цього, у 2023 році "Укрзалізниця" збудувала 528 вантажних вагонів на власних потужностях, що стало найвищим показником за останні п'ять років.

Додамо, у вересні 2024 року АТ "Укрзалізниця" планує презентувати 18 нових контейнерних маршрутів, які стосуватимуться перевезень з України в напрямку країн Європи.

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