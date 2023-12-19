"Укрзалізниця" створила цифровий сервіс для полегшення роботи клієнтів з вантажних перевезень

"Укрзалізниця" в рамках розвитку цифрових сервісів для клієнтів у сфері вантажних перевезень запускає новий інструмент – "е.Портал УЗ-Карго".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Запроваджуємо новий сервіс для вантажовласників, який значно спростить оперативну роботу та пришвидшить вирішення низки питань. "е.Портал УЗ-Карго" має широкий діапазон можливостей, від проведення спрощеної процедури укладання різних типів договорів, надання планів та замовлень на перевезення до обміну електронними документами та даними щодо послуг з організації перевезень, зокрема при вирішенні спірних питань", — розповів член правління АТ "Укрзалізниця" Вячеслав Єрьомін.

Слід відзначити, що "е.Портал УЗ-Карго" – це сучасна та зручна альтернатива програмним продуктам "АС Клієнт-УЗ" та "МЕСПЛАН", використання яких буде припинено.

Які задачі дозволить вирішити "е.Портал УЗ-Карго"

Як зазначають в "Укрзалізниці", система "е.Портал УЗ-Карго" допоможе подолати такі задачі:

забезпечення обміну електронними документами та даними з клієнтами у сфері надання послуг з вантажних перевезень та пов’язаними з ними;

забезпечення єдиного середовища опрацювання та оперативного зберігання електронних документів та даних клієнтів;

відстеження статусу виконання перевезення;

оптимізація людських та зменшення витратних ресурсів;

мінімізація часу на пошук документів та їх проходження між перевізником та клієнтом;

виведення на якісно новий рівень відносин між перевізником та клієнтом.

Ознайомитись із системою та підключитися клієнти "Укрзалізниці" можуть за посиланням: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/electronic_transportation/eportal/

Нагадаємо, влітку 2023 року "Укрзалізниця" запустила нову електронну послугу переадресації вантажу. Це відбулося в рамках реалізації програми діджиталізації вантажних перевезень та поліпшення клієнтського сервісу.

"З 20 липня працює новий зручний сервіс — оформлення вантажовласниками електронної заяви на переадресування вантажу через систему "АС Клієнт-УЗ". Це значно скоротить витрати часу й прискорить обмін інформацією між "Укрзалізницею" та вантажовласниками, а також поліпшить організацію логістики перевезень", — зазначив член правління УЗ Вячеслав Єрьомін.

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