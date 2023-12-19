"Укрзализныця" создала цифровой сервис для облегчения работы клиентов в сфере грузоперевозок

"Укрзализныця" в рамках развития цифровых сервисов для клиентов в сфере грузовых перевозок запускает новый инструмент - "е.Портал УЗ-Карго".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Вводим новый сервис для грузовладельцев, который значительно упростит оперативную работу и ускорит решение ряда вопросов. "е.Портал УЗ-Карго" имеет широкий диапазон возможностей, от проведения упрощенной процедуры заключения различных типов договоров, предоставления планов и заказов на перевозку до обмена электронными документами и данными услуг по организации перевозок, в частности при решении спорных вопросов", — рассказал член правления АО "Укрзализныця" Вячеслав Еремин.

Следует отметить, что "е.Портал УЗ-Карго" - это современная и удобная альтернатива программным продуктам "АС Клиент-УЗ" и "МЕСПЛАН", использование которых будет прекращено.

Какие задачи позволит решить "е.Портал УЗ-Карго"

Как отмечают в "Укрзализныце", система "е.Портал УЗ-Карго" поможет преодолеть следующие задачи:

обеспечение обмена электронными документами и данными с клиентами в сфере предоставления услуг по грузоперевозкам и связанными с ними;

обеспечение единой среды обработки и оперативного хранения электронных документов и данных клиентов;

отслеживание статуса выполнения перевозки;

оптимизация человеческих и уменьшение расходных ресурсов;

минимизация времени на поиск документов и их прохождение между перевозчиком и клиентом;

вывод на качественно новый уровень отношений между перевозчиком и клиентом.

Ознакомиться с системой и подключиться клиенты "Укрзализныци" могут по ссылке: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/electronic_transportation/eportal/

Напомним, летом 2023 года "Укрзализныця" запустила новую электронную услугу переадресации груза. Это произошло в рамках реализации программы диджитализации грузоперевозок и улучшения клиентского сервиса.

"С 20 июля работает новый удобный сервис — оформление грузовладельцами электронного заявления на переадресацию груза через систему "АС Клиент-УЗ". Это значительно сократит затраты времени и ускорит обмен информацией между "Укрзализныцей" и грузовладельцами, а также улучшит организацию логистики перевозок", — отметил член правления УЗ Вячеслав Еремин.

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