Торік "Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%

Протягом минулого року "Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%, до 102 тис. контейнерів, а обсяг перевезень у двадцятифутовому еквіваленті вийшов на рівень 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що у 2023 році було вдосконалено й оптимізовано роботу філії "Центр транспортного сервісу "Ліски". Обсяг вантажопереробки на філії у 2023 році зріс на 8% - до 1,448 млн тонн. Вагони на фітингових платформах цієї філії здійснили перевезення 1,14 мільйона тонн вантажів.

В УЗ зазначили, що близько половини усіх вантажів, що перевозяться компанією, становить аграрна продукція. Маршрути контейнерних перевезень охоплюють не тільки внутрішні напрямки, але й зовнішні, зокрема, до морських портів Констанца та Гданськ.

Протягом 2023 року компанія надала послуги з експедирування більш ніж 35,5 тисячі контейнерів.

Як розповів Тимофій Мураховський, директор з комерційної роботи і логістики АТ "Укрзалізниця", філія "Ліски" розширює свої можливості, включаючи будівництво інтермодального терміналу на станції Ковель-Ліски для перевантаження вантажів між різними типами колій.

Окрім цього, "Укрзалізниця" розвиває інтермодальні, мультимодальні та комбіновано-інтермодальні перевезення. Компанія збільшила кількість фітингових платформ, покращила використання вагонного парку і запровадила нові сервіси для клієнтів, включно з цифровим інтерфейсом для спрощення роботи з вантажними перевезеннями.

УЗ збудувала понад 500 вантажних вагонів

Додамо, що використовуючи власні виробничі можливості у 2023 році "Укрзалізниця" збудувала 528 вантажних вагонів, що стало найвищим показником за останні п'ять років.

Компанія запустила виробництво експериментального зразка зерновоза та розпочала серійне виготовлення 50 думпкарів та 50 хопер-дозаторів. Також було зібрано 427 фітингових платформ.

Цьогоріч УЗ планує збільшити обсяги капітального ремонту локомотивів та електропоїздів на своїх заводах на 15% і 8% відповідно, розширити виробництво щебеню за рахунок замовлень від сторонніх замовників, а також освоїти нові продукти та технології.

Окрім того, "Укрзалізниця" розробила зерновоз на власних потужностях, який ефективно пристосований для експлуатації на коліях шириною 1520 та 1435 мм. Більша частина комплектуючих та матеріалів для цього зерновоза виготовлена в Україні.

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