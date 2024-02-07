USAID придбав 85 вагонів-зерновозів для одного з найбільших експортерів українського зерна

В рамках проекту "Економічна підтримка України", агентство США з міжнародного розвитку USAID здійснило покупку 85 вагонів-зерновозів для компанії "Louis Dreyfus" (LDC), яка є одним із провідних експортерів українського зерна та олійних культур серед міжнародних компаній.

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Про це повідомила пресслужба USAID.

Перші двадцять вагонів уже були доставлені до елеватора компанії. Там розраховують, що використання цих додаткових вагонів дозволить щорічно збільшити обсяги експорту зерна на 110 000 тонн, а також розширити регіони збуту, включаючи ті, з яких раніше не здійснювався вивіз зерна.

Завдяки вагонам, наданим проектом USAID, компанія зможе поліпшити умови закупівель, що позитивно вплине на місцевих фермерів.

Зазначається, що компанія реалізує зернові культури до країн Азії, Африки та Європи. Ця ініціатива входить до складу Аграрної стійкості в Україні (АГРІ-Україна), що впроваджується USAID з метою пом'якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, посиленої війною Росії проти України.

Представництво "Louis Dreyfus" в Україні володіє 660 вагонами, частина з яких розташована на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше USAID закупив 50 вагонів-хоперів, кожен з яких може перевозити до 70 тонн зерна для потреб компанії "Нібулон".

Додамо, "Укрзалізниця" та американська девелоперська компанія DAI Global LLC підписали меморандум щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Економічна підтримка України", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Він передбачає розвиток експорту українського зерна залізничним транспортом.