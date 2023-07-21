"Нібулон" отримає 50 залізничних вагонів для експорту зерна через Дунай: частина вже надійшла (ФОТО)

Компанія "Нібулон" повідомляє про закупівлю для її потреб проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Економічна підтримка України" 50 вагонів-хоперів, кожен з яких може перевозити до 70 тонн зерна.

Зазначається, що виготовлені вони на дослідно-механічному заводі "Карпати" (Львівська область). Перші 10 вагонів уже доставлені, завантажені зерном та готуються до подальшого транспортування агропродукції через Ізмаїл - "у країни, що потерпають від голоду, для подолання продовольчої кризи у світі".

"В умовах, коли Росія блокує морські шляхи експорту з України агропродукції, а 12 річкових портів "Нібулону", що розташовані на Південному Бузі та Дніпрі, заблоковані, маємо зробити все можливе, щоб зберегти робочі місця на річкових портах, що залишилися без води й відрізані від логістики", - зазначив директор із взаємодії з органами держвлади та питань сталого розвитку "Нібулона" Михайло Різак.

Для цього, за його словами, зерно з річкових портів потрібно доставляти до найближчої залізничної станції і звідти відвантажувати на вагони для подальшого експорту через порти Одеської області.

"Ми сподіваємось на подальшу підтримку донорів шляхом надання вагонів для кожного заблокованого порту. До блокади через Дніпро та Південний Буг перевозили понад 15 мільйонів тонн вантажів на рік, із яких понад 4 мільйона тонн – зернові. Зараз украй важливо відновити транспортування цих обсягів української агропродукції", – наголосив Різак.

Фото: Нібулон

Зазначимо при цьому, що наразі через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи заблоковано роботу портів на узбережжі Чорного моря, які були у ній задіяні. Більш того, після виходу з угоди, термін дії якої сплив після 17 липня, армія РФ вдалася до ракетних обстрілів портової інфраструктури Одеси та Чорноморська.

Таким чином, наразі саме морські порти на Дунаї залишаються єдиною можливістю експортувати товари з України морським шляхом. Втім, і вона значно ускладнена, оскільки Україна не має безпечного прямого залізничного сполучення з цією частиною Одещини, бо Росія вже багаторазово обстрілювала автомобільно-залізничний міст у селищі Затока, який сполучає регіон з рештою території України.

Про ушкодження "важливого інфраструктурного об'єкту" в Білгород-Дністровському районі, під яким, імовірно, знову мався на увазі стратегічно важливий міст, влада області повідомила і за результатами російської атаки у ніч на 21 липня. Іншою можливістю використання залізниці до портів Ізмаїл та Рені є лише транзит територією Молдови, який, однак, наразі значно полегшено, зокрема через відновлення лінії між станціями Басарабяска та Березине: з квітня там запрацював пункт пропуску вантажів.