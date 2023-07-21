"Нибулон" получит 50 железнодорожных вагонов для экспорта зерна через Дунай: часть уже поступила (ФОТО)

Компания "Нибулон" сообщает о закупке для ее нужд проектом Агентства США по международному развитию (USAID) "Экономическая поддержка Украины" 50 вагонов-хопперов, каждый из которых может перевозить до 70 тонн зерна.

Отмечается, что изготовлены они на опытно-механическом заводе "Карпаты" (Львовская область). Первые 10 вагонов уже доставлены, загружены зерном и готовятся к дальнейшей транспортировке агропродукции через Измаил - "в страны, страдающие от голода, для преодоления продовольственного кризиса в мире".

"В условиях, когда Россия блокирует морские пути экспорта из Украины агропродукции, а 12 речных портов "Нибулона", расположенных на Южном Буге и Днепре, заблокированы, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить рабочие места в речных портах, оставшихся без воды и отрезанных от логистики", - отметил директор по взаимодействию с органами госвласти и вопросам устойчивого развития "Нибулона" Михаил Ризак.

Для этого, по его словам, зерно из речных портов нужно доставлять на ближайшую железнодорожную станцию и оттуда отгружать на вагоны для дальнейшего экспорта через порты Одесской области.

"Мы надеемся на дальнейшую поддержку доноров путем предоставления вагонов для каждого заблокированного порта. До блокады через Днепр и Южный Буг мы перевозили более 15 миллионов тонн грузов в год, из которых более 4 миллионов тонн – зерновые. Сейчас крайне важно возобновить транспортировку этих объемов украинской агропродукции", – подчеркнул Ризак.

Фото: Нибулон

Отметим при этом, что из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы на данный момент заблокирована работа портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы. Более того, после выхода из соглашения, срок действия которого истек после 17 июля, армия РФ принялась осуществлять ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска.

Таким образом, именно морские порты на Дунае остаются единственной возможностью экспортировать товары из Украины морским путем. Впрочем, и она значительно усложнена, поскольку у Украины нет безопасного прямого железнодорожного сообщения с этой частью Одесской областью, так как Россия уже многократно обстреливала автомобильно-железнодорожный мост в поселке Затока, соединяющий регион с остальной территории Украины.

О повреждении "важного инфраструктурного объекта" в Белгород-Днестровском районе, под которым, вероятно, снова подразумевался стратегически важный мост, власти области сообщили и по результатам российской атаки в ночь на 21 июля. Иной же возможностью использования железной дороги до портов Измаил и Рени является лишь транзит по территории Молдовы, который, однако, ныне значительно облегчен, в частности благодаря восстановлению линии между станциями Басарабяска и Березино: с апреля там заработал пункт пропуска грузов.