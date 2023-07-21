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"Нибулон" получит 50 железнодорожных вагонов для экспорта зерна через Дунай: часть уже поступила (ФОТО)
Компания "Нибулон" сообщает о закупке для ее нужд проектом Агентства США по международному развитию (USAID) "Экономическая поддержка Украины" 50 вагонов-хопперов, каждый из которых может перевозить до 70 тонн зерна.
Отмечается, что изготовлены они на опытно-механическом заводе "Карпаты" (Львовская область). Первые 10 вагонов уже доставлены, загружены зерном и готовятся к дальнейшей транспортировке агропродукции через Измаил - "в страны, страдающие от голода, для преодоления продовольственного кризиса в мире".
"В условиях, когда Россия блокирует морские пути экспорта из Украины агропродукции, а 12 речных портов "Нибулона", расположенных на Южном Буге и Днепре, заблокированы, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить рабочие места в речных портах, оставшихся без воды и отрезанных от логистики", - отметил директор по взаимодействию с органами госвласти и вопросам устойчивого развития "Нибулона" Михаил Ризак.
Для этого, по его словам, зерно из речных портов нужно доставлять на ближайшую железнодорожную станцию и оттуда отгружать на вагоны для дальнейшего экспорта через порты Одесской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы надеемся на дальнейшую поддержку доноров путем предоставления вагонов для каждого заблокированного порта. До блокады через Днепр и Южный Буг мы перевозили более 15 миллионов тонн грузов в год, из которых более 4 миллионов тонн – зерновые. Сейчас крайне важно возобновить транспортировку этих объемов украинской агропродукции", – подчеркнул Ризак.
Отметим при этом, что из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы на данный момент заблокирована работа портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы. Более того, после выхода из соглашения, срок действия которого истек после 17 июля, армия РФ принялась осуществлять ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска.
Таким образом, именно морские порты на Дунае остаются единственной возможностью экспортировать товары из Украины морским путем. Впрочем, и она значительно усложнена, поскольку у Украины нет безопасного прямого железнодорожного сообщения с этой частью Одесской областью, так как Россия уже многократно обстреливала автомобильно-железнодорожный мост в поселке Затока, соединяющий регион с остальной территории Украины.
О повреждении "важного инфраструктурного объекта" в Белгород-Днестровском районе, под которым, вероятно, снова подразумевался стратегически важный мост, власти области сообщили и по результатам российской атаки в ночь на 21 июля. Иной же возможностью использования железной дороги до портов Измаил и Рени является лишь транзит по территории Молдовы, который, однако, ныне значительно облегчен, в частности благодаря восстановлению линии между станциями Басарабяска и Березино: с апреля там заработал пункт пропуска грузов.