Ставка на Дунай: что будут делать украинские зерновики в случае выхода РФ из Стамбульского соглашения

После полномасштабного российского вторжения Украина потеряла полноценную морскую логистику, и сейчас использует альтернативные пути - через дунайские порты, железную дорогу и автоперевозки. Корреспондент Delo.ua посетил пресс-конференцию "Зерновой клуб УЗА: диалоги с медиа", где ключевые игроки рынка поделились планами по развитию сельхозэкспорта для случая, если РФ откажется продолжать "зерновое соглашение".

С началом полномасштабного вторжения российский флот заблокировал украинскую морскую торговлю, что нанесло ей катастрофический ущерб – так, например, в марте 2022 года экспорт агропродукции сократился до 0,26 млн тонн с 4,47 млн тонн в феврале.

Частично решить вопрос морского экспорта удалось благодаря подписанию "зернового соглашения", которое было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, России и Турции состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов ("Черноморск", "Одесса", "Южный").

За период с 1 августа 2022 по 30 июня 2023 через него прошло 28,99 млн тонн зерновых и масличных культур (без учета растительных масел, шротов и пр.), но этого все равно мало , так как до войны Украина экспортировала ежемесячно в среднем 5-6 млн. тонн сельхозпродукции.

Кроме того, работа "зернового коридора" в последние месяцы практически заблокирована российской стороной, которая саботирует инспекции на вход и выход судов через коридор.

Дальнейшее действие соглашения также под вопросом - 20 июня в России в очередной раз заявили о планах остановить работу зернового соглашения после истечения срока, на который его продлили в последний раз, а именно 18 июля 2023 года .

4 июля издание Тhe Guardian заявило со ссылкой на министерство иностранных дел РФ, что страна-агрессор не видит оснований для продления черноморского "зернового соглашения", поскольку "условия" Кремля не были выполнены.

РФ по-прежнему угрожает выходом из соглашения и требует выполнения ряда своих условий. Речь идет, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлением поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе международных платежей SWIFT.

Несмотря на все попытки россиян ограничить экспорт украинского зерна (а за простой судов в "зерновом коридоре" украинские аграрии уже заплатили более $1 млрд), Украина рассматривает "план Б" для организации экспорта без участия россиян в Черноморской зерновой инициативе. Так, в украинском правительстве работают над развитием альтернативных сценариев экспорта украинского зерна, в частности, наращивания экспорта через украинские порты на Дунае в кооперации с Молдовой и Румынией.

Украине нужен морской экспортный путь для поставок в Азию и Африку

Николай Горбачев во время выступления напомнил, что Украина географически расположена в очень удобной позиции для выращивания и экспорта сельхозпродукции, и до войны около 30% агроэкспорта направляла в Европу, 30% - в Африку, и около 40% - в Азию. На сегодняшний момент эта география несколько изменилась, потому что отправлять сельхозпродукцию зерновым коридором в Азию очень тяжело – для этого нужно фрахтовать крупные суда, которые сталкиваются с проблемами при инспекции с российской стороны.

Экспорт агропродукции в ключевых потребителей через зерновой коридор. Источник фото: презентация УЗА.

Так, за время войны крупнейшим импортером зерна остался Китай , страна с более чем 1,4 млрд быстро урбанизируемого и мигрирующего в города населения, из-за этого становящегося все более зависимым от импортного зерна. На втором месте Испания – традиционный покупатель украинской кукурузы, и одновременно конкурент Украины на рынке пшеницы.

Что делать, если Россия выйдет из зерновых соглашений?

Николай Горбачев отмечает, что на этот случай Украина готовит "план Б", приоритетом которого будет развитие пропускной способности реки Дунай и расположенных на ней портов (в мае-2023 страна отгрузила из-за них чуть более 2 млн тонн зерновых и масличных), развитие железнодорожного сообщения с ЕС (за время войны ежемесячно экспортировалось чуть более 1 млн. тонн в наиболее удачные периоды), и финансовый инструмент страхования рисков судов , проходящих вне зернового коридора.

Чтобы обеспечить страховое покрытие военных рисков для таких судов, правительство Украины недавно постановило выделить в 2023 году 20 млрд грн, которые пойдут на открытие спецфонда для компенсаций военных рисков и повреждений, нанесенных экспортной инфраструктуре войсками и флотом страны-агрессора.

Продолжение работы "зернового коридора" без РФ. Источник: презентация УЗА

То есть, если Россия откажется продлять зерновое соглашение после 18 июля 2023 года, и Украине удастся продолжить экспорт агропродукции морскими путями, это будет иметь для зерновой отрасли несколько преимуществ:

Украинский экспорт больше не будут задерживать российские инспекторы из состава Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле. По словам замминистра Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Юрия Васькова, также принявшего участие во встрече, зерновой коридор последние месяцы фактически не работает . Российские инспекторы СКЦ не дают разрешений на проход судов под погрузку в портах Большой Одессы, из-за чего около 30 зерновозов ждут входа в коридор, и некоторые из них простаивают более 3,5 месяцев. Простои судов негативно повлияли на работу украинских зерновиков из-за удорожания логистики. Если до войны сельхозпроизводитель тратил на нее около $30/тонну, то на сегодняшний день ставки выросли до $100/тонну. Кроме того, в этом году из-за развязанной РФ войны существенно подорожала себестоимость производства сельхозсырья. Из-за российского саботажа зернового коридора мир недополучил минимум 20 млн тонн агропродукции. Также генсек ООН Антониу Гуттереш разочарован замедлением темпов работы зернового соглашения.

По словам президента УЗА, нынешняя стоимость логистики делает убыточным экспорт для украинских фермеров .

Себестоимость кукурузы у технологически развитых производителей составляет около $150/тонну. Плюс $100/тонну за логистику в европейский порт – это $250/тонну. При цене на сегодня в $220-230/тонну на FOB, есть убытки для фермера на уровне $30/тонну. Наши фермеры не получают никаких субсидий, и поэтому этот ущерб может спровоцировать их снизить посевные площади в следующем сезоне". Николай Горбачев президент УЗА

Европейская железная дорога не способна "переварить" украинский урожай

Президент УЗА отмечает, что инфраструктура ЕС, в первую очередь, европейская железная дорога, не способна принять и перевезти то количество зерна, которое хотели бы перевезти украинские фермеры в обход своих заблокированных морпортов. Например, все порты Польши и Болгарии способны ежегодно переваливать чуть более 12 млн тонн зерна, в то время как Украина готова отгружать до 7 млн тонн ежемесячно.

Румынский порт Констанцы рассчитан на перевалку до 25 млн тонн ежемесячно. Однако Румыния должна отгружать и свое зерно, а также обслуживать зернотрейдеров из соседних стран ЕС. Поэтому Украина не может рассчитывать на гарантированную перевалку сельхозпродукции в этом порту.

"К сожалению, инфраструктура ЕС не приспособлена к грузовым перевозкам. 80% перевозок по железной дороге в Европе – это пассажирские перевозки, поэтому "вклиниться" туда со своим грузом очень тяжело. У них нет привычных для нас узловых станций, где можно цеплять и отцеплять вагоны. Для нас реальная перспектива – развитие дунайских портов", – пояснил Николай Горбачев.

В качестве примера он приводит неэффективность логистики через порт литовского города Клайпеда, потенциал которого обсуждался в прошлом году. Порт способен переваливать до 3 млн тонн зерна в год, но доставка зерна к нему по железной дороге обходится очень дорого - нужно на границе с Польшей "переобувать" вагоны на "узкую" европейскую ж/д колею, а затем снова на "широкую" литовскую.

Возможность экспорта зерна из Украины в зависимости от вида транспорта и страны-транзитера. Источник: презентация УЗА.

Поэтому определенное время рассматривался вариант прокладки около 600 км ширококолейной ж/д ветки по территории Польши, но подобное строительство заняло бы несколько лет, и все равно остается экономически нецелесообразным. Даже при таких вложениях потенциальный максимум для разгрузки экспорта украинского зерна через Литву составил бы 3 млн тонн в год, или менее 300 тыс. тонн ежемесячно, никак не решая существующие проблемы.

Нам нужно сконцентрироваться на участках экспорта, где мы можем существенно улучшить ситуацию. Мы поняли, что даже если мы на 20% улучшим сообщение по железной дороге, это нам даст 200 тыс. тонн экспорта в месяц в лучшем случае. Это 2 млн тонн в год, и не решает наш вопрос. Если мы сконцентрируемся на Дунае, и увеличим там экспорт с 2 млн. тонн до 4 млн тонн в месяц, то это будет 20 млн тонн в год, и уже существенно может повлиять на цену логистики». Николай Горбачев президент УЗА

В нынешних условиях аграриям невыгодна логистика автотранспортом (-$45 на тонне), по железной дороге (-$50/тонне), и по Дунаю (-$13/тонна). Источник: презентация УЗА

Каков "план Б" у зерновиков?

По словам президента УЗА, Украина должна решить три основных проблемы:

Продолжить развивать устье "Быстрое" на Дунае. Украина в феврале 2023 года закончила дноуглубление устья, увеличив проходную осадку судов на 77-километровом участке до 6,5 м. Для дальнейшего развития нужно согласовать будущие работы с румынской стороной в рамках конвенции ЕСПО. В этом Украину поддерживает Еврокомиссия. По оценкам УЗА, развитие судоходства на участке реки не будет иметь никаких негативных экологических последствий для стран, по территории которых протекает Дунай.

Организовать круглосуточный проход судов на румынском канале Сулина. Уже есть совместные проекты по интенсификации прохождения судов по Дунаю, выделяются средства на освещение и навигационное оборудование, которое позволит "Сулине" работать круглосуточно . Сейчас судоходство по каналу останавливается после 17 часов вечера, и это существенно уменьшает его пропускную способность.

Организовать рейдовую перевалку в румынских территориальных водах .

УЗА и Мининфраструктуры планируют организовать рейдовую перевалку зерна в румынских и, возможно, украинских территориальных водах Черного моря. Рейдовая перевалка – это погрузка зерном морского судна непосредственно в море с помощью плавкрана. Для такой перегрузки не нужно швартоваться к причалу.

"На сегодняшний день румыны требуют от нас, чтобы мы пришвартовались к причалу в порту Констанцы, и только потом загружали зерно. Таким образом, мы будем в очереди на этот причал. Мы нагружаем баржу на Дунае и ждем, пока он освободится, и это нас очень лимитирует, поэтому мы с Еврокомиссией совместно работаем над тем, чтобы открыть новые точки для рейдовой перевалки в Черном море, и чтобы мы могли выходить из канала "Сулина", - отмечает Николай Гобачев.

У Украины уже есть опыт успешной рейдовой перевалки в Очакове, когда флот компании "Нибулон" из 70 судов в год отгружал более 3 млн тонн зерна. Кроме того, плавкраны есть у Украины, Румынии, и по всей Европе достаточно такого оборудования.

УЗА уже определила координаты возможного расположения плавкранов. Если удастся организовать рейдовую перевалку, это позволит уменьшить расходы аграриев и сделать прибыльной отгрузку сельхозпродукции через дунайские порты.

Теперь Украине осталось согласовать с Румынией дополнительные направления перевозок из украинских дунайских портов в рейдовую точку, которую определят румыны. При наличии политического согласия это можно решить в течение недели. Кроме того, со стороны украинского правительства нужно принять постановление о каботажном флоте и утвердить прописанные в договоре об ассоциации с ЕС нормы. Это постановление позволяет Украине обмениваться судами с другими странами, впускать в себя иностранные торговые суда и отправлять свой флот в другие страны.

В общем, если Украине удастся решить все три проблемы, то уже через месяц страна сможет увеличить пропускную способность дунайских портов еще на один миллион тонн – с нынешнего фактического потолка в 2,2–2,3 млн тонн зерна в месяц до почти 3,5 млн тонн/месяц. Кроме того, Украина будет внедрять программы для наращивания экспорта как по автодорогам, так и по железной дороге.

Экономический аспект развития судоходства

Замминистра Мининфраструктуры Юрий Васьков отмечает эффективность инфраструктурных проектов, позволяющих нарастить экспорт сельхозпродукции. В качестве примера он приводит проект по дноуглублению устья "Быстрое". Выполнение этого проекта с февраля 2023 г. дало прибавку по экспорту только зерновых в 500 тыс. тонн в месяц.

По его словам, украинские компании получают в среднем $200-250 за тонну экспортируемой сельхозпродукции. Благодаря выполнению дноуглубления устья, украинская экономика фактически получает ежемесячно дополнительные $125 млн ., при в пять раз меньшей стоимости самих работ. То есть, для экономики Украины проект дноуглубления окупился за одну неделю .

Замминистра отметил, что конкретно в случае устья "Быстрое" средства на проведение работ выделялись ГП "Администрация морских портов Украины", а не из государственного бюджета. При этом госпредприятие получит очень высокую окупаемость выполненного проекта благодаря увеличению портовых сборов и платы за прохождение суднами канала.

Более того, 90% инвестиций, которые сегодня используются для развития дунайских портов, это частные средства и бизнес-инвестирование. Государство лишь способствует им, оно должно делать инфраструктурные улучшения, чтобы бизнес еще больше вкладывал». Юрий Васьков замминистра Мининфраструктуры

Кто заплатит страховку за суда вне зернового коридора?

Николай Горбачев уточняет, что вопрос страхования рисков касается как судов в дунайских партах, так и дополнительных финансовых инструментов для страхования судов, которые будут заходить в порты Великой Одессы для отгрузки вне зернового соглашения. Гипотетически такая возможность существует уже сейчас , но в настоящее время Министерство обороны Украины не разрешает бизнесу проводить зерновозы вне согласованного коридора. Однако буквально завтра они могут изменить свое решение, подчеркивает президент ассоциации.

"УЗА предложила Еврокомиссии, чтобы они рассмотрели такую возможность: если ЕС будет гарантировать владельцам судов страховую выплату, а Украина будет их компенсировать Европе в порядке регресса, если что-то произойдет. Думаю, доверие владельцев судов в Европу больше, и это сразу увеличит пропускную способность и заинтересованность экспортеров", - объяснил президент УЗА.

В ходе конференции замминистра Юрий Васьков уточнил, что постановление о выделении 20 млрд грн для спецфонда гарантирования военных рисков подписано, и установлен порядок использования правительством средств этого фонда. Однако, пока не известны конкретные сроки полноценного начала работы механизма страхования объектов инфраструктуры от военных рисков

Что с Молдовой?

Николай Горбачев в выступлении также отметил важность развития экспортного сообщения с Молдовой. Он надеется, что со временем зерно из западных областей Украины сможет возить зерно в украинский порт Рени, проезжая по молдавской железной дороге через пограничный пункт Сокиряны.

Так, молдавские перевозчики 30 июня предоставили украинским зернотрейдерам дисконт на перевозку агропродукции, что в перспективе позволит Украине загрузить порт Рени и ближайшие порты соседних стран.