"Зерновая инициатива". США призвали Совбез ООН давить на Россию для продления соглашения

Соединенные Штаты Америки призвали страны ООН помешать попыткам Кремля окончательно заблокировать Черноморскую зерновую инициативу на фоне очередных угроз России выйти из соглашения.

Об этом заявила постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает "Укринформ".

"Коллеги , мы должны заставить Россию остаться в Черноморской зерновой инициативе", - отметила она.

Представительница США подчеркнула, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет страдать украинский народ, а также весь мир.

"Последствия этой войны сейчас ощущаются по всему миру. Почему? Потому что президент Путин использует продовольствие как оружие войны и тем самым обостряет глобальный дефицит продовольственной безопасности", - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, действия России по блокированию поставок зерна оказали большое влияние на страны Африки и Ближнего Востока. И сейчас "вызывает глубокую тревогу" то, что Россия снова единолично угрожает выйти из инициативы.

Напомним, что 20 июня в России в очередной раз заявили о планах остановить работу зернового соглашения после истечения срока, на который его продлили в последний раз.

Еще перед этим продолжением РФ также угрожала выходом из соглашения и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Как объяснял посол Украины в Турции Василий Боднар, зерновое соглашение не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.

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