Россия в июле почти наверняка выйдет из соглашения о "зерновом коридоре". В Министерстве иностранных дел Украины назвали два фактора, свидетельствующих об этом.

Об этом заявила посол МИД по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева.

"Зерновой коридор. 99.9% Раша его покинет в июле", - отметила она.

По ее словам, одним из факторов, свидетельствующих об этом, является то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно выиграл выборы. Другой фактор – российских олигарх Дмитрий Мазепин отрапортовал президенту РФ Владимиру Путину, что терминал для экспорта аммиака из России уже почти достроен, поэтому аммиакопровод Тольятти-Одесса уже и не так важен.

Напомним, что 20 июня в России в очередной раз заявили о планах остановить работу зернового соглашения после истечения срока, на который его продлили в последний раз.

Еще перед этим продолжением РФ также угрожала выходом из соглашения и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Как объяснял посол Украины в Турции Василий Боднар, зерновое соглашение не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.