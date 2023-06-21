"Жизненно важное соглашение". В ООН призвали к продолжению зерновой инициативы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован замедлением темпов инспекции суден в рамках Черноморской зерновой инициативы и односторонним исключением Россией порта "Южный" из соглашения. Об этом заявил заявил замглавы генсека Фархан Гак, передает "Укринформ".

Он отметил, что экспорт продовольствия через морской гуманитарный коридор значительно сократился с пиковых 4,2 млн тонн в октябре 2022 года до 1,3 млн. тонн в мае, что стало самым низким показателем с начала реализации инициативы.

Гак добавил, что генеральный секретарь ООН призывает стороны ускорить операции и настойчиво просит их "приложить все усилия, чтобы обеспечить продление этого жизненно важного соглашения, срок действия которого истекает 17 июля".

Напомним, что 20 июня в России в очередной раз заявили о планах остановить работу зернового соглашения после истечения срока, на который его продлили в последний раз.

Еще перед этим продолжением РФ также угрожала выходом из соглашения и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Как объяснял посол Украины в Турции Василий Боднар, зерновое соглашение не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.

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