"Россияне открыто саботируют инспекции". Кубраков прокомментировал работу "зернового коридора"

Работа "зерновой инициативы" сейчас фактически остановлена, ведь из-за действий россиян пропускная способность коридора составляет менее 20% от возможной.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в колонке для NV.

"Россияне открыто саботируют инспекции судов, пропускная способность коридора — менее 20% от возможной. Это приводит к значительным потерям не только со стороны Украины: мир недополучил как минимум 20 миллионов тонн агропродукции из-за российского саботажа зернового соглашения", - отметил он.

По его словам, открытие морских портов Украины для всех видов товаров необходимо украинской экономике.

"Это достаточно простая формула - наша экономика экспортоориентированная, работающая экономика - это возможность государства платить заработную плату защитникам, обеспеченные, экипированные защитники - путь к победе. Россия прекрасно понимает связанность этих вещей, поэтому атакует мирные города и предприятия", - пояснил Кубраков.

Напомним, что российская сторона периодически саботирует проведение инспекций судов в территориальных водах Турции, чем блокирует работу зернового коридора. Поэтому образовалась очередь из суден.

17 мая 2023 стало известно, что зерновую инициативу продлили еще на 2 месяца - до 18 июля.