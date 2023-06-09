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Британская разведка рассказала, что потребует РФ взамен на продление "зернового соглашения"

Британская разведка рассказала, что потребует РФ взамен на продление "зернового соглашения"
Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Фото: прессслужба Мининфраструктуры

Страна-агрессор РФ для продления "зернового соглашения" в июле потребует возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напоминают, что Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года.

Но РФ продолжает препятствовать экспорту украинского зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

Сейчас проверяют только одно-два судна в день по сравнению с шестью-восьмью осенью 2022 года.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок в повторном открытии трубопровода Тольятти-Одесса, по которому аммиак экспортируется из России через Украину через Одессу", - отмечают в разведке Великобритании.

Там добавляют, что ситуацию усложняет то, что в последние дни трубопровод был поврежден и пока не работает.

В Британской разведке предполагают, что российская риторика усилится за несколько недель до следующего окончательного срока продления "зернового соглашения" 16 июля 2023 года.

Отметим, что возобновление транзита аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" является одним из требований России в контексте зернового соглашения. Страна-агрессорка угрожала выйти из договоренностей, если этого не произойдет,

Напомним, президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина может возобновить работу аммиакопровода в Одессу.

Как заявили в Мининфраструктуре, Украина требует от России и ООН гарантий того, что зерновое соглашение будет работать нормально, если Киев разрешит транзит российского аммиака.

Автор:
Светлана Манько