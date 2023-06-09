Британская разведка рассказала, что потребует РФ взамен на продление "зернового соглашения"

Страна-агрессор РФ для продления "зернового соглашения" в июле потребует возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напоминают, что Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года.

Но РФ продолжает препятствовать экспорту украинского зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

Сейчас проверяют только одно-два судна в день по сравнению с шестью-восьмью осенью 2022 года.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок в повторном открытии трубопровода Тольятти-Одесса, по которому аммиак экспортируется из России через Украину через Одессу", - отмечают в разведке Великобритании.

Там добавляют, что ситуацию усложняет то, что в последние дни трубопровод был поврежден и пока не работает.

В Британской разведке предполагают, что российская риторика усилится за несколько недель до следующего окончательного срока продления "зернового соглашения" 16 июля 2023 года.

Отметим, что возобновление транзита аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" является одним из требований России в контексте зернового соглашения. Страна-агрессорка угрожала выйти из договоренностей, если этого не произойдет,

Напомним, президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина может возобновить работу аммиакопровода в Одессу.

Как заявили в Мининфраструктуре, Украина требует от России и ООН гарантий того, что зерновое соглашение будет работать нормально, если Киев разрешит транзит российского аммиака.