Британская разведка оценила ситуацию на фронте: инициатива остается за Украиной

Украинские войска держат инициативу на многих участках фронта, несмотря на тяжелые бои.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, оперативная обстановка на многих участках фронта очень сложная.

По информации разведки, российские войска, вероятно, все еще получают приказ вернуться к наступательным действиям как можно быстрее. В частности, чеченские подразделения предприняли неудачную попытку захватить поселок Марьинка вблизи Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года.

"До 7 июня уровень воды в нижнем течении Днепра продолжал расти после прорыва Каховской дамбы, но, вероятно, начнет спадать в течение 8 июня. Обстрелы осложнили некоторые попытки эвакуации гражданского населения из затопленных районов", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины после месяцев упорных боев перешли от обороны к наступательным действиям на Бахмутском направлении. На разных участках Бахмутского направления украинские защитники продвинулись вперед от 200 до 1100 метров.