Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті: ініціатива лишається за Україною

Українські війська тримають ініціативу на багатьох ділянках фронту, попри важкі бої.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, оперативна обстановка на багатьох ділянках фронту надзвичайно складна.

За інформацією розвідки, російські війська, ймовірно, все ще отримують наказ повернутися до наступальних дій якнайшвидше. Зокрема, чеченські підрозділи здійснили невдалу спробу захопити селище Мар'їнка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року.

"До 7 червня рівень води в нижній течії Дніпра продовжував зростати після прориву Каховської дамби, але, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня. Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації цивільного населення із затоплених районів" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що Збройні сили України після місяців запеклих боїв перейшли від оборони до наступальних дій на Бахмутському напрямку. На різних ділянках Бахмутського напрямку українські захисники просунулися вперед від 200 до 1100 метрів.