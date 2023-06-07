Данілов спростував заяви про початок контрнаступу ЗСУ: всі про нього дізнаються й побачать

Україна ще не розпочала запланований контрнаступ для повернення тимчасово окупованої території. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтервʼю Reuters.

Як пише агентство, Данілов спростував заяви російських чиновників про те, що контрнаступ уже почався. За словами секретаря РНБО, старт таких дій буде очевидним.

"Усе це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать", – сказав він.

Також Данілов зазначив, що росіяни помилково прийняли просування українських військових у прифронтовій зоні за початок більшої операції.

Нагадаємо, що політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України вже кілька місяців. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

А 7 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала, що після місяців запеклих боїв українські військові перейшли від оборони до наступальних дій на Бахмутському напрямку.