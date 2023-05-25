Подоляк заявив, що контрнаступ триває вже кілька днів: у ГУР відреагували

Контрнаступ українських військових уже розпочався і триває кілька днів. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтервʼю Rai.

Він зазначив, що це інтенсивна війна, яка розтягнулася на 1,5 тис. кілометрів, але "дії вже почалися".

Своєю чергою речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи це, сказав, що деокупація триває безперервно, однак відбувається й оборонна операція.

"Ми точно не повинні щодня запитувати: що нового з контрнаступом. Але, безумовно, звільнення буде. І Криму, й інших тимчасово окупованих територій. Донедавна була популярна пісня "Скоро вже буде Пасха", а зараз актуально, що "Скоро вже буде наступ". Буде. Все буде гаразд", – висловився Юсов.

Пізніше Подоляк уточнив свої слова, написавши, що контрнаступ – це не один захід, який розпочинається о конкретній годині конкретного дня.

"Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ РФ на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра", – написав заступник голови ОП.

Нагадаємо, що останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Наприкінці квітня Резніков сказав, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, а для його проведення очікуються божа воля, погодні умови та рішення командування.