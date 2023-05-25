Подоляк заявил, что контрнаступление длится уже несколько дней: в ГУР отреагировали

Контрнаступление украинских военных уже началось и продолжается несколько дней. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Rai.

Он отметил, что это интенсивная война, растянувшаяся на 1,5 тыс. километров, но "действия уже начались".

В свою очередь спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя это, сказал, что деоккупация продолжается непрерывно, однако проходит и оборонная операция.

"Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Но, безусловно, освобождение будет. И Крыма, и других временно оккупированных территорий. До недавнего времени была популярна песня "Скоро уже будет Пасха", а сейчас актуально, что "Скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", – высказался Юсов.

Позже Подоляк уточнил свои слова, написав, что контрнаступление – это не одно мероприятие, которое начинается в конкретный час конкретного дня.

"Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск РФ на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра", – добавил замглавы ОП.

Напомним, что в последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае на разных направлениях.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

В конце апреля Резников сказал, что в глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению, а для его проведения ожидаются божья воля, погодные условия и решения командования.