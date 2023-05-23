Украина имеет необходимый минимум оружия для начала контрнаступления - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что в скором времени можно начать широкомасштабное наступление, поскольку у Украины уже есть минимальное количество вооружения, необходимое для этого.

Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу NHK.

Буданов подчеркнул, что ожесточенная битва может продолжаться довольно долго, из-за хорошо построенной российской обороны. Для того чтобы выбить российских военных с территории Украины понадобятся значительные запасы оружия и боеприпасов.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и время больше нельзя терять. Минимальное оружие уже есть. Я могу только сказать, что это начнется вскоре", - рассказал Буданов.

Глава ГУР обратил внимание на то, что продолжительность контрнаступления будет зависеть от дальнейших поставок вооружения партнерами. Он выразил надежду, что международное сообщество "готово реально помочь Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, так как для освобождения оккупированных территорий украинским военным нужно ранее обещанное западными партнерами оружие.

Напомним, недавно Буданов рассказал, что российская армия использовала весь свой наступательный потенциал и не способна к серьезным атакам, однако у нее есть потенциал для обороны.