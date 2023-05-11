Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, - Зеленский

Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, так как для освобождения оккупированных территорий украинским военным нужно ранее обещанное западными партнерами оружие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает BBC.

Он назвал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, "готовыми", но отметил, что ВСУ все еще нужны "некоторые вещи", в том числе бронированная техника, которая "поступает партиями".

"С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам все равно нужно немного больше времени", — сказал Зеленский.

В то же время, президент выразил уверенность, что украинские военные могут наступать, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, "рассчитывает" Россия.

Зеленский отверг опасения по поводу потери поддержки США, если президент Джо Байден, пообещавший поддерживать Украину сколько угодно, не будет переизбран в 2024 году.

По словам гаранта, Украина по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

"Кто знает, где мы будем, когда состоятся выборы в США. Я верю, что к тому времени мы выиграем", - подчеркнул Зеленский.

Заметим, как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, план обещанного президентом Владимиром Зеленским контрнаступления украинской армии с целью освобождения оккупированных Россией территорий пока еще не утвержден.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что украинские силы обороны тщательно готовятся к предстоящему контрнаступлению и начнут его тогда, когда для этого будет подходящее время, чтобы продемонстрировать успех.