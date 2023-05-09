План контрнаступу ще не затверджений у Зеленського: є кілька варіантів - Данілов

План обіцяного президентом Володимиром Зеленським контрнаступу української армії з метою звільнення окупованих Росією територій наразі ще не затверджений, заявив в ефірі національного телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Я не використовую слово "контрнаступ". Йдуть військові дії. Військові знають, що їм робити, де і в який час. У кабінеті верховного головнокомандувача ЗСУ – президента нашої країни - прийматиметься крайнє рішення щодо термінів та напрямків", - зазначив він.

За словами секретаря РНБО наразі опрацьовується декілька можливих планів контрнаступу. Таким чином, він дав зрозуміти, що не варто сприймати заяви, в тому числі з боку західних партнерів України, про те, що контрнаступ може мати лише обмежений успіх.

"Коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогоднішній день точно знають про всі ці наші плани, - їх не існує. Тому що остаточний план ще не затверджений. У нас є декілька варіантів, вони всі знаходяться в роботі", - заявив Данілов.

Як висловився секретар РНБО, залежно від тих обставин, які будуть складатися у той чи інший проміжок часу, будуть прийматися ті чи інші рішення, тому не варто покладати очікування на конкретні терміни.

"Не треба очікувати чи не очікувати. Ми вже довели, що ми є непереможною нацією, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам у тому числі", - додав він.

Данілов також прокоментував виділення з боку США нового пакету військової допомоги Україні на 1,2 мільярди доларів, який, на відміну від постачань з наявих запасів американського Міністерства оборони, є саме замовленням для ОПК на виробництво озброєнь для майбутніх постачань.

"Звичайно, ми з вами хотіли б, щоб це відбулося вже вчора, щоб допомога приходила до нас набагато раніше - в лютому 2022 року ми дуже чекали на цю допомогу. Але дякувати треба нашим партнерам, що вона врешті-решт почалася і йде на сьогоднішній день доволі потужно... Вона йде, вона не буде припинятися, не треба робити трагедії з того, що вона, умовно кажучи, не сьогодні на сьогодні", - заявив він.

За словами Данілова наразі на перемогу України у війні працює "величезна кількість промисловості", в тому числі розвивається відповідне виробництво в самій Україні, підприємства "починають вироблять все більше й більше необхідного" для армії. Він висловив упевненість в перемозі України, додавши, однак, що "питання тільки в часі".