Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу: другого шансу не буде

Президент Чехії Петр Павел закликав Україну не поспішати з контрнаступом, щоб ретельно підготуватися та уникнути жахливих втрат, адже, на його думку, іншого шансу цьогоріч не буде.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

Павел розповів, що застеріг українську владу від поспішних кроків на зустрічі з прем'єром України Денисом Шмигалем минулого тижня. На думку чеського лідера, деякі сили можуть захотіти підштовхнути Київ до демонстрації будь-яких результатів.

Він додав, що незалежно від сили своїх збройних сил Україна неминуче зазнає "жахливих втрат", у зв'язку з чим Київ не може дозволити собі провал контрнаступу.

"Бо контрнаступ вимагає багато ресурсів з погляду комплектування особового складу, логістики боєприпасів, палива. Цього року буде лише одна спроба, тому вона має бути успішною", - заявив Павел.

Президент Чехії зазначив, що в Україні визнають існування певних прогалин у підготовці наступу.

"Мабуть, у них ще є відчуття, що немає всього необхідного, щоб успішно розпочати операцію", - пояснює Павел.

На його думку, Євросоюз має вести переговори щодо купівлі снарядів, зокрема, з країнами, з якими у ЄС склалися непрості відносини. При цьому Павел закликав Захід готуватися до того, що Україна не зможе досягти всіх декларованих цілей у конфлікті з Росією.

"Я думаю, що ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб надихнути українців і допомогти їм досягти успіху. Але внутрішньо ми також повинні бути готові до інших непередбачених обставин", - сказав президент Чехії.

Нагадаємо, 28 квітня президент Чехії Петр Павел та лідерка Словаччини Зузана Чапутова прибули в Україну з робочим візитом.

Під час поїздки президент Чеської Республіки Петр Павел висловився на підтримку членства України в ЄС і НАТО і наголосив, що Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів. За його словами, Чехія готова запропонувати підтримку та співпрацю у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та житлового господарства. З метою поглиблення співпраці та полегшення реалізації проектів двосторонньої взаємодії Чехія планує відкрити Генеральне консульство у Дніпрі.