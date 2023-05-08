Президент Чехии предостерегает Украину от поспешного контрнаступления: второго шанса не будет

Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением, чтобы тщательно подготовиться и избежать ужасных потерь, ведь, по его мнению, второго шанса в этом году не будет.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Павел рассказал, что предостерег украинские власти от поспешных шагов на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем на прошлой неделе. По мнению чешского лидера, некоторые силы могут захотеть подтолкнуть Киев к демонстрации результатов.

Он добавил, что независимо от силы своих вооруженных сил Украина неизбежно терпит "ужасные потери", в связи с чем Киев не может позволить себе провал контрнаступления.

"Потому что контрнаступление требует много ресурсов с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, топлива. В этом году будет только одна попытка, поэтому она должна быть успешной", - заявил Павел.

Президент Чехии отметил, что в Украине признают существование определенных пробелов в подготовке наступления.

"Видимо, у них еще есть ощущение, что нет всего необходимого, чтобы успешно начать операцию", - объясняет Павел.

По его мнению, Евросоюз должен вести переговоры по покупке снарядов, в частности, со странами, с которыми у ЕС сложились непростые отношения. При этом Павел призвал Запад готовиться к тому, что Украина не сможет добиться всех декларируемых целей в конфликте с Россией.

"Я думаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вдохновить украинцев и помочь им преуспеть. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредвиденным обстоятельствам", - сказал президент Чехии.

Напомним, 28 апреля президент Чехии Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова прибыли в Украину с рабочим визитом.

Во время поездки президент Чешской Республики Петр Павел высказался в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, подчеркнул, что Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов.

По его словам, Чехия готова предоставить поддержку и сотрудничество в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры и жилищного хозяйства. В целях углубления сотрудничества и облегчения реализации проектов двустороннего взаимодействия Чехия планирует открыть Генеральное консульство в Днепре.