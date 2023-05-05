Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75 (ФОТО)

Президент Чехии Петр Павел во время встречи подарил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому легендарный чешский пистолет CZ 75.

Об этом Павел сообщил в Twitter.

"В феврале 2022 года РФ сильно ударила по устойчивости украинцев. С самого начала им помогает в бою и чешское оружие. В знак уважения к их героизму я подарил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22. Знак Ордена Белого Льва описывает мужество, с которым он стоит во главе своего народа", - прокомментировал он.

Павел подарил Зеленскому ČZ 75. Фото: Twitter президента Чехии

ČZ 75 ("ЧеЗет-75") – это самозарядный пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году. В Чехии его использует преимущественно полиция (на вооружении армии остается CZ 82), однако оружие популярно во всем мире.

Напомним, 28 апреля президент Чехии Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова прибыли в Украину с рабочим визитом.

Во время поездки Павел высказался в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, подчеркнул, что Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов.