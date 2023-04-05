Чехия планирует передать Украине военное имущество на €30 миллионов

Чехия планирует передать Украине ненужное имущество с армейских складов на сумму около 600-700 миллионов крон (26,5-29,9 миллионов евро, или 1,03-1,2 миллиарда гривен).

Об этом заявила журналистам министр обороны Яна Чернохова после встречи в среду с президентом Петром Павлом, которому передала соответствующий список, передают České noviny.

"Помощь, которую мы вместе с начальником Генерального штаба планируем, составляет около 600-700 миллионов крон. Это не финансовая помощь. Это военные материалы, которые все еще находятся на наших складах, что признаны ненужными и которые армия действительно может отправить в Украину без ущерба для собственной обороноспособности", - сказала Чернохова.

Министр подчеркнула, что она и начальник Генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка всегда следят за тем, чтобы материал, который отправляется в Украину, можно было чем-то заменить. Стоит отметить при этом, что с аналогичным заявлением и тоже без подробностей Чернохова выступала еще в мае 2022 года.

Напомним, что по данным правительства Чехии, эта страна за первый год войны в Украине передала последней 89 танков, 226 боевых и бронированных машин и 38 гаубиц. Около трети этой техники поступило из запасов чешской армии, в том числе шесть зенитных комплексов "Стрела", четыре боевых вертолета и 900 метров мостовых конструкций. Чешская оборонная промышленность также поставила Украине 33 системы залпового огня. Кроме того, Чехия организовала поставку более 1,5 миллиона патронов, запрошенных Украиной, в том числе более 60 тысяч реактивных снарядов.