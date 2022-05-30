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Чехия планирует дополнительно поставить Украине военной помощи почти на 28 млн евро

Чехия планирует дополнительно поставить Украине военной помощи почти на 28 млн евро
САУ Dana

Министр обороны Чехии Яна Чернохова планирует просить правительство выделить 600-700 млн чешских крон (24-28 млн евро) на дополнительную военную помощь Украине.

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Об этом сообщает Novinky.

"Чехия является одной из стран, помогающей в долгосрочной перспективе. У меня есть готовые дополнительные военные материалы для заседания правительства в размере примерно 600-700 миллионов крон", - сказала Чернохова.

Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге по закупке вооружения и военной техники за деньги, которые люди передают посольству на банковский счет. В настоящее время посольство получило около 1,2 миллиарда крон.

По данным чешских СМИ, Чехия отправила в Украину также САУ Dana, реактивные залповые системы залпового огня РМ-70 "Град" и БМП.

Напомним, что с начала войны временную защиту в Чехии получило почти 360 тысяч украинцев.