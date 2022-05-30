Чехия планирует дополнительно поставить Украине военной помощи почти на 28 млн евро

Министр обороны Чехии Яна Чернохова планирует просить правительство выделить 600-700 млн чешских крон (24-28 млн евро) на дополнительную военную помощь Украине.

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Об этом сообщает Novinky.

"Чехия является одной из стран, помогающей в долгосрочной перспективе. У меня есть готовые дополнительные военные материалы для заседания правительства в размере примерно 600-700 миллионов крон", - сказала Чернохова.

Чернохова напомнила, что Министерство обороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге по закупке вооружения и военной техники за деньги, которые люди передают посольству на банковский счет. В настоящее время посольство получило около 1,2 миллиарда крон.

По данным чешских СМИ, Чехия отправила в Украину также САУ Dana, реактивные залповые системы залпового огня РМ-70 "Град" и БМП.

Напомним, что с начала войны временную защиту в Чехии получило почти 360 тысяч украинцев.