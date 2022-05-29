Германии планирует выделить Украине 1 млрд евро, — посол Германии в Украине

Власти Германии планируют предоставить Украине грантовую помощь на 1 млрд евро.

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Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в Twitter.

"Обсудили с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 млрд евро) помощи Украине со стороны Германии. Совет тесного сотрудничества между министерствами финансов нашей страны", - подчеркнула она.

Напомним, сумма предстоящего внешнего финансирования текущего дефицита госбюджета Украины после недавних решений США и Евросоюза превысила приглашенные украинским правительством $15 млрд на ближайшие три месяца.