Німеччини планує надати Україні 1 млрд євро, — посол Німеччини в Україні

Влада Німеччини планує надати Україні грантову допомогу на 1 млрд євро.

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Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у Twitter.

"Обговорили з міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 млрд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісній співпраці між міністерствами фінансів нашої країни", — наголосила вона.

Нагадаємо, сума майбутнього зовнішнього фінансування поточного дефіциту держбюджету України після нещодавніх рішень США та Євросоюзу перевищила запрошені українським урядом $15 млрд на найближчі три місяці.