- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Чехія планує додатково поставити Україні військову допомогу майже на 28 млн євро
Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова планує просити уряд виділити 600-700 млн чеських крон (24-28 млн євро) на додаткову військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Novinky.
"Чехія є однією з країн, яка допомагає у довгостроковій перспективі. У мене є готові додаткові військові матеріали для засідання уряду у розмірі приблизно 600-700 мільйонів крон", - сказала Чорнохова.
Чорнохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України у Празі із закупівлі озброєння та військової техніки за гроші, які люди передають посольству на банківський рахунок. Наразі посольство отримало близько 1,2 мільярда крон.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними чеських ЗМІ, Чехія відправила в Україну також САУ Dana, реактивні залпові системи залпового вогню РМ-70 "Град" та БМП.
Нагадаємо, що з початку війни тимчасовий захист у Чехії отримало майже 360 тисяч українців.