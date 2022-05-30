Чехія планує додатково поставити Україні військову допомогу майже на 28 млн євро

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова планує просити уряд виділити 600-700 млн чеських крон (24-28 млн євро) на додаткову військову допомогу Україні.

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Про це повідомляє Novinky.

"Чехія є однією з країн, яка допомагає у довгостроковій перспективі. У мене є готові додаткові військові матеріали для засідання уряду у розмірі приблизно 600-700 мільйонів крон", - сказала Чорнохова.

Чорнохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України у Празі із закупівлі озброєння та військової техніки за гроші, які люди передають посольству на банківський рахунок. Наразі посольство отримало близько 1,2 мільярда крон.

За даними чеських ЗМІ, Чехія відправила в Україну також САУ Dana, реактивні залпові системи залпового вогню РМ-70 "Град" та БМП.

Нагадаємо, що з початку війни тимчасовий захист у Чехії отримало майже 360 тисяч українців.