С начала войны временную защиту в Чехии получило почти 360 тысяч украинцев

Из-за войны России с Украиной в Чехии временную защиту получили 357 566 человек.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этой со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Чехии сообщает Czech Radio.

С начала полномасштабной агрессии в полиции по делам иностранцев зарегистрировалось 264 846 человек. При этом дети до 15 лет, около трети которых являются беженцами из Украины, не обязаны регистрироваться. Около 75-80% первоначально зарегистрированных беженцев остаются в Чехии.

Больше всего беженцев находятся в Праге, где ощущается острая нехватка мест для них. В ближайшие дни на территории Чешской почты в районе Малешицы должен быть построен второй палаточный городок специально для беженцев, не имеющих права на временную защиту в Чешской Республике. При этом Чехия является единственной страной из Центральной и Восточной Европы, которая обратилась за помощью в Агентство ЕС по убежищу (EUAA) из-за массового наплыва беженцев из Украины.

Напомним, ранее стало известно, что с начала войны в Испанию прибыли более 100 тысяч украинцев. Подавляющему большинству из почти 109 тысяч украинских беженцев в Испании предоставлен статус временной защиты.

Согласно последним данным министерства внутренних дел Испании, среди получивших статус временной защиты 67% составляют женщины и 33% мужчины. Статус временной защиты предоставляет людям доступ к рынку труда и социальному обеспечению.