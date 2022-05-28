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З початку війни тимчасовий захист у Чехії отримало майже 360 тисяч українців
Через війну Росії з Україною в Чехії тимчасовий захист отримали 357 566 людей.
Про це із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Чехії повідомляє Czech Radio.
З початку повномасштабної агресії у поліції у справах іноземців зареєструвалося 264 846 людей. При цьому діти віком до 15 років, близько третини яких є біженцями з України, не зобов'язані реєструватися. Близько 75-80% спочатку зареєстрованих біженців залишаються у Чехії.
Найбільше біженців перебувають у Празі, де відчувається гостра нестача місць для них. Найближчими днями на території Чеської пошти в районі Малешиці має бути побудоване друге наметове містечко спеціально для біженців, які не мають права на тимчасовий захист у Чеській Республіці. При цьому Чехія є єдиною країною із Центральної та Східної Європи, яка звернулася за допомогою до Агентства ЄС з притулку (EUAA) через масовий наплив біженців з України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку війни до Іспанії прибули понад 100 тисяч українців. Переважній більшості із майже 109 тисяч українських біженців в Іспанії надано статус тимчасового захисту.
Згідно з останніми даними міністерства внутрішніх справ Іспанії, серед тих, хто отримав статус тимчасового захисту, 67% становлять жінки і 33% чоловіки. Статус тимчасового захисту надає людям доступ до ринку праці та соціального забезпечення.