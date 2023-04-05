Чехія планує передати Україні військове майно на 30 мільйонів євро

Чехія планує передати Україні непотрібне майно з армійських складів на суму близько 600-700 мільйонів крон (26,5-29,9 мільйона євро, або 1,03-1,2 мільярда гривень).

Про це заявила журналістам міністр оборони Яна Чернохова після зустрічі з президентом Петром Павлом, якому передала відповідний список, передають České noviny.

"Допомога, яку ми разом із начальником Генерального штабу плануємо, становить близько 600-700 мільйонів крон. Це не фінансова допомога. Це військові матеріали, які все ще знаходяться на наших складах, визнані непотрібними і які армія справді може відправити в Україну без шкоди для власної обороноздатності", - сказала Чернохова.

Міністр наголосила, що вона та начальник Генштабу Збройних сил Чехії Карел Ржехка завжди стежать за тим, щоб матеріал, який вирушає в Україну, можна було чимось замінити. Варто зазначити, що з аналогічною заявою і теж без подробиць Чорнохова виступала ще в травні 2022 року.

Нагадаємо, що за даними уряду Чехії, ця країна за перший рік війни в Україні передала останній 89 танків, 226 бойових та броньованих машин та 38 гаубиць. Близько третини цієї техніки надійшло із запасів чеської армії, у тому числі шість зенітних комплексів "Стріла", чотири бойові вертольоти та 900 метрів мостових конструкцій. Чеська оборонна промисловість також поставила Україні 33 системи залпового вогню. Крім того, Чехія організувала постачання понад 1,5 мільйона набоїв, запрошених Україною, у тому числі понад 60 тисяч реактивних снарядів.