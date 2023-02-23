- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Чехія відправила Україні нову партію гуманітарних мостів
Чехія надіслала Україні ще одну партію тимчасових металевих мостів для відновлення транспортного сполучення у постраждалих від бойових дій областях. У четвер, 23 лютого, вони почали прибувати в Україну.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зазначається, що Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки надіслала партію з 14 металевих конструкцій.
"Чеська Республіка – лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Ця держава першою надіслала тимчасові металеві мости", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У 2022 році Чехія подарувала Україні 10 переправ.
Нагадаємо, з початку російсько-української війни тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частина конструкцій вже встановлена і функціонує на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.