ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

Чехія відправила Україні нову партію гуманітарних мостів

Чехія відправила Україні нову партію гуманітарних мостів

Чехія надіслала Україні ще одну партію тимчасових металевих мостів для відновлення транспортного сполучення у постраждалих від бойових дій областях. У четвер, 23 лютого, вони почали прибувати в Україну.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки надіслала партію з 14 металевих конструкцій.

Фото 2 — Чехія відправила Україні нову партію гуманітарних мостів

"Чеська Республіка – лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Ця держава першою надіслала тимчасові металеві мости", - йдеться у повідомленні.

У 2022 році Чехія подарувала Україні 10 переправ.

Нагадаємо, з початку російсько-української війни тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частина конструкцій вже встановлена і функціонує на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.

Автор:
Ніна Комащенко