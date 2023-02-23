Чехія відправила Україні нову партію гуманітарних мостів

Чехія надіслала Україні ще одну партію тимчасових металевих мостів для відновлення транспортного сполучення у постраждалих від бойових дій областях. У четвер, 23 лютого, вони почали прибувати в Україну.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки надіслала партію з 14 металевих конструкцій.

"Чеська Республіка – лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Ця держава першою надіслала тимчасові металеві мости", - йдеться у повідомленні.

У 2022 році Чехія подарувала Україні 10 переправ.

Нагадаємо, з початку російсько-української війни тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частина конструкцій вже встановлена і функціонує на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.