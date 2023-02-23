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Чехия отправила Украине новую партию гуманитарных мостов
Чехия отправила Украине еще одну партию временных металлических мостов для восстановления транспортного сообщения в пострадавших от боевых действий областях. В четверг, 23 февраля, они начали прибывать в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Отмечается, что Администрация государственных материальных резервов Чешской Республики направила партию из 14 металлических конструкций.
"Чешская Республика – лидер неформального клуба поддержки украинских дорог. Эта страна первой отправила временные металлические мосты", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В 2022 году Чехия подарила Украине 10 переправ.
Напомним, с начала российско-украинской войны временные мосты Украине отправили Чехия, Франция, Норвегия. Часть конструкций уже установлена и работает на деоккупированных территориях Киевщины, Черниговщины и Харьковщины.