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Транспорт
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Чехия отправила Украине новую партию гуманитарных мостов

Чехия отправила Украине новую партию гуманитарных мостов

Чехия отправила Украине еще одну партию временных металлических мостов для восстановления транспортного сообщения в пострадавших от боевых действий областях. В четверг, 23 февраля, они начали прибывать в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что Администрация государственных материальных резервов Чешской Республики направила партию из 14 металлических конструкций.

Фото 2 — Чехия отправила Украине новую партию гуманитарных мостов

"Чешская Республика – лидер неформального клуба поддержки украинских дорог. Эта страна первой отправила временные металлические мосты", - говорится в сообщении.

В 2022 году Чехия подарила Украине 10 переправ.

Напомним, с начала российско-украинской войны временные мосты Украине отправили Чехия, Франция, Норвегия. Часть конструкций уже установлена и работает на деоккупированных территориях Киевщины, Черниговщины и Харьковщины.

Автор:
Нина Комащенко