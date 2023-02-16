Украина получила понтонные переправы от Швеции: где их обустроят

В рамках гуманитарной помощи Швеция направила 6 катеров, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Это первые подобные спецсредства, полученные гражданскими дорожниками, ранее их использовали исключительно военные инженеры.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что в разложенном виде эти понтонные переправы имеют длину 8 метров и могут использоваться для восстановления транспортного сообщения на освобожденных территориях.

В частности, благодаря им удастся наладить стабильные поставки гуманитарной помощи в деоккупированные общины и наладить логистику поставок продукции для восстановления экономической активности в общинах.

В целом, с 24 февраля обустроено 80 временных переправ, еще 3 переправы находятся на этапе обустройства.

Напомним, с начала русско-украинской войны временные мосты Украины отправили Чехия, Франция, Норвегия. Часть конструкций уже установлена и работает на деоккупированных территориях Киевщины, Черниговщины и Харьковщины.

Так, недавно в селе Старый Белоус Черниговской области заработал модульный мост, который был передан Украине правительством Франции.