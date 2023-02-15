На Чернігівщині встановили другий модульний міст з Франції (ФОТО)

У селі Старий Білоус Чернігівської області запрацював модульний міст, який був переданий Україні урядом Франції.

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Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Запрацював ще один міст, наданий французькими партнерами. 42-метрову конструкцію встановили у Старому Білоусі", - зазначив Чаус.

Він додав, що міст металевий, а дорожня поверхня - з дерев’яного настилу.

Конструкція може витримати автомобілі вагою до 18 тон.

За словами очільника області, це тимчасовий захід до побудови нового капітального мосту.

Чаус додав, що загалом французькі партнери надали Чернігівщині 6 збірних конструкцій, встановленням трьох опікується Управління капітального будівництва ОВА. Перша - вже слугує мешканцям Нового Білоуса. Її встановили на початку січня.

Зазначимо, Державне агентство автомобільних доріг відновило міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, зруйнований під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська безуспішно намагалися прорватися до обласного центру зі сторони села Ягідне.

Також було відремонтовано пошкоджений вибухом інший міст між Черніговом та Києвом на цій же трасі.