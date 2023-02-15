В Черниговской области установили второй модульный мост из Франции (ФОТО)

В селе Старый Белоус Черниговской области заработал модульный мост, переданный Украине правительством Франции.

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Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Заработал еще один мост, предоставленный французскими партнерами. 42-метровую конструкцию установили в Старом Белоусе", – отметил Чаус.

Он добавил, что мост металлический, а дорожная поверхность – из деревянного настила.

Конструкция может выдержать автомобили весом до 18 тонн.

По словам главы области, это временная мера до строительства нового капитального моста.

Чаус добавил, что в общей сложности французские партнеры предоставили Черниговщине 6 сборных конструкций, установкой трех занимается Управление капитального строительства ОВА. Первая – уже служит жителям Нового Белоуса. Ее установили в начале января.

Отметим, Государственное агентство автомобильных дорог восстановило мост на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, разрушенный во время активных боевых действий в начале марта, когда российские войска безуспешно пытались прорваться в областной центр со стороны села Ягодное.

Также был отремонтирован поврежденный взрыв другой мост между Черниговом и Киевом на этой же трассе.