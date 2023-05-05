Президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75

Президент Чехії Петро Павло під час зустрічі подарував своєму українському колезі Володимиру Зеленському легендарний чеський пістолет CZ 75.

Про це Павло повідомив в Twitter.

“У лютому 2022 року РФ сильно вдарила по стійкості українців. Із самого початку їм допомагає у бою та чеська зброя. На знак поваги до їхнього героїзму я подарував Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22. Знак Ордену Білого Лева знімає мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу”, — прокоментував він.

ČZ 75 ("ЧеЗет-75") — це самозарядний пістолет, розроблений у Чехословаччині у 1975 році. У Чехії його використовує переважно поліція (на озброєнні армії залишається CZ 82), проте зброя популярна у всьому світі.