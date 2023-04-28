Виробництво боєприпасів і ремонт техніти: Україна і Чехія посилять військову співпрацю

Президент Чеської Республіки Петр Павел висловився на підтримку членства України в ЄС і НАТО і наголосив що Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції із президентами України Володимиром Зеленським та Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Ми підготували шість ключових проектів для спільного виробництва на базі як українських, так і чеських компаній. Що стосується конкретних проєктів, то це виробництво зброї, боєприпасів, ремонт танків типу Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків", - заявив він.

Президент Чехії наголосив, що пріоритетом є передача технологій і виробництва, щоб це виробництво частково або повністю здійснювалося на території України.

Павел висловив сподівання, що співпраця з україною триватиме й поглиблюватиметься. І стосуватиметься вона не лише військової допомоги, а й розвитку бізнесу.

За його словами, Чехія готова запропонувати підтримку та співпрацю у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та житлового господарства. З метою поглиблення співпраці та полегшення реалізації проектів двосторонньої взаємодії Чехія планує відкрити Генеральне консульство у Дніпрі.

Петр Павел також запевнив, що Чехія підтримує створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів, скоєних агресором на території України.

Президент Чехії Петр Павел та лідерка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю, 28 квітня, прибули з офіційним візитом до Києва.