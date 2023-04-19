Підтримці України немає альтернативи – президент Чехії

Петр Павел вважає, що немає іншого варіанту, окрім як підтримка України, в іншому разі буде успіх Росії, що принесе проблеми.

Про це президент Чехії сказав після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передають Česki Noviny.

Столтенберг і Павел обговорили, зокрема, подальше заплановане збільшення оборонних витрат, яке має бути схвалене на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Президент заявив, що Чеська Республіка збільшить військові витрати до двох відсотків від валового внутрішнього продукту наступного року і готова обговорити подальше збільшення, якщо це буде необхідно.

"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого варіанту, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, що означатиме для нас набагато більше проблем, і, можливо, навіть більш серйозних, ніж ми маємо сьогодні", - сказав Павел.

Столтенберг вважає Павела сильним прихильником НАТО. Він позитивно оцінив той факт, що Чехія вже надала Україні танки, гелікоптери та зенітні системи. Генеральний секретар заявив, що країни Альянсу повинні продовжувати надавати підтримку країні, яка перебуває в стані війни.

Нагадаємо, Чехія планує передати Україні непотрібне майно з армійських складів на суму близько 600-700 мільйонів крон (26,5-29,9 мільйона євро, або 1,03-1,2 мільярда гривень). За даними уряду Чехії, ця країна за перший рік війни в Україні передала останній 89 танків, 226 бойових та броньованих машин та 38 гаубиць. Близько третини цієї техніки надійшло із запасів чеської армії, у тому числі шість зенітних комплексів "Стріла", чотири бойові вертольоти та 900 метрів мостових конструкцій. Чеська оборонна промисловість також поставила Україні 33 системи залпового вогню. Крім того, Чехія організувала постачання понад 1,5 мільйона набоїв, запрошених Україною, у тому числі понад 60 тисяч реактивних снарядів.