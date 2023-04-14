Скільки Чехія витратила на українських біженців - дані мінфіну

З початку повномасштабного вторгнення Чехія витратила близько 1,59 млрд доларів на допомогу українським біженцям. Заява з такими даними з‘явилася у Twitter міністерства фінансів Чехії.

Найбільше коштів пішло на соціальні виплати, проживання біженців та охорону здоров'я.

"При цьому близько 100 тисяч українців після приїзду почали працювати, а це означає, що значна частина коштів повертається в чеську економіку у вигляді податків і зборів", - пишуть у міністерстві фінансів Чехії.

Як раніше повідомляли, міністерство транспорту Чехії готує реєстр автомобілів на українських номерах, щоб вести облік водіїв із тимчасовим захистом.

Такі зміни, за словами міністра транспорту Чехії Мартіна Купки, дозволять штрафувати українських порушників.

Реєстр має запрацювати у другій половині цього року. Наразі в європейській країні 38 тисяч автомобілів на українських номерах.

Також міністр оборони Яна Чернохова заявила, що Чехія планує передати Україні непотрібне майно з армійських складів на суму близько 600-700 мільйонів крон (26,5-29,9 мільйона євро, або 1,03-1,2 мільярда гривень).

Нагадаємо, що за даними уряду Чехії, ця країна за перший рік війни в Україні передала останній 89 танків, 226 бойових та броньованих машин та 38 гаубиць.