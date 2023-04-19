Поддержке Украины нет альтернативы – президент Чехии

Петр Павел считает, что нет другого варианта, кроме как поддержка Украины, в противном случае будет успех России, что принесет проблемы.

Об этом президент Чехии сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передают Česki Noviny.

Столтенберг и Павел обсудили, в частности, дальнейшее запланированное увеличение оборонных расходов, которое должно быть одобрено на июльском саммите Альянса в Вильнюсе. Президент заявил, что Чехия увеличит военные расходы до двух процентов от валового внутреннего продукта в следующем году и готова обсудить дальнейшее увеличение, если это будет необходимо.

"Я рад, что мы все понимаем, что нет другого варианта, кроме как поддержать Украину. Альтернативой является успех России, что означает для нас гораздо больше проблем, и, возможно, даже более серьезных, чем мы имеем сегодня", - сказал Павел.

Столтенберг считает Павела сильным сторонником НАТО. Он положительно оценил тот факт, что Чехия уже предоставила Украине танки, вертолеты и зенитные системы. Генеральный секретарь заявил, что страны Альянса должны продолжать оказывать поддержку стране, которая находится в состоянии войны.

Напомним, Чехия планирует передать Украине ненужное имущество из армейских складов на сумму около 600-700 миллионов крон (26,5-29,9 миллиона евро или 1,03-1,2 миллиарда гривен). По данным правительства Чехии, эта страна за первый год войны в Украине передала последний 89 танков, 226 боевых и бронированных машин и 38 гаубиц. Около трети этой техники поступило из запасов чешской армии, в том числе шесть зенитных комплексов "Стрела", четыре боевых вертолета и 900 метров мостовых конструкций. Чешская оборонная промышленность также поставила Украине 33 системы залпового огня. Кроме того, Чехия организовала поставки более 1,5 миллиона патронов, приглашенных Украиной, в том числе более 60 тысяч реактивных снарядов.