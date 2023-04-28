Производство боеприпасов и ремонт техники: Украина и Чехия усилят военное сотрудничество

Президент Чешской Республики Петр Павел высказался в поддержку членства Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул, что Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентами Украины Владимиром Зеленским и Словакии Зузаной Чапутовой.

"Мы подготовили шесть ключевых проектов для совместного производства на базе как украинских, так и чешских компаний. Что касается конкретных проектов, это производство оружия, боеприпасов, ремонт танков типа Т-62, а также потенциальное производство учебных самолетов", - заявил он.

Президент Чехии подчеркнул, что приоритетом является передача технологий и производства, чтобы это производство частично или полностью осуществлялось на территории Украины.

Павел выразил надежду, что сотрудничество с Украиной будет продолжаться и углубляться. И она будет касаться не только военной помощи, но и развития бизнеса.

По его словам, Чехия готова предоставить поддержку и сотрудничество в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры и жилищного хозяйства. В целях углубления сотрудничества и облегчения реализации проектов двустороннего взаимодействия Чехия планирует открыть Генеральное консульство в Днепре.

Петр Павел также заверил, что Чехия поддерживает создание международного трибунала для расследования преступлений, совершенных агрессором на территории Украины.

Президент Чехии Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова в пятницу, 28 апреля, прибыли с официальным визитом в Киев.