План контрнаступления еще не утвержден у Зеленского: есть несколько вариантов – Данилов

План обещанного президентом Владимиром Зеленским контрнаступления украинской армии с целью освобождения оккупированных Россией территорий еще не утвержден, заявил в эфире национального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Я не использую слово "контрнаступление". Идут военные действия. Военные знают, что им делать, где и в какое время. В кабинете верховного главнокомандующего ВСУ - президента нашей страны - будет приниматься крайнее решение по срокам и направлениям", - отметил он.

По словам секретаря СНБО, сейчас прорабатывается несколько возможных планов контрнаступления. Таким образом, он дал понять, что не стоит воспринимать заявления, в том числе со стороны западных партнеров Украины, о том, что контрнаступление может иметь лишь ограниченный успех.

"Когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые на сегодняшний день точно знают обо всех этих наших планах, - их не существует. Потому что окончательный план еще не утвержден. У нас есть несколько вариантов, они все находятся в работе", – заявил Данилов.

Как выразился секретарь СНБО, в зависимости от обстоятельств, которые будут складываться в тот или иной промежуток времени, будут приниматься те или иные решения, поэтому не стоит возлагать ожидания на конкретные сроки.

"Не надо ожидать или не ожидать. Мы уже доказали, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в том числе", - добавил он.

Данилов также прокомментировал выделение со стороны США нового пакета военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов, который, в отличие от поставок из имеющихся запасов американского Министерства обороны, является именно заказом для ОПК на производство вооружений для будущих поставок.

"Конечно, мы с вами хотели бы, чтобы это произошло уже вчера, чтобы помощь приходила к нам гораздо раньше - в феврале 2022 года мы очень ждали этой помощи. Но благодарить надо наших партнеров, что она в конце концов началась и идет на сегодняшний день достаточно мощно... Она идет, она не будет прекращаться, не нужно делать трагедии из того, что она, условно говоря, не сегодня на сегодня", - заявил он.

По словам Данилова, сейчас на победу Украины в войне работает "огромное количество промышленности", в том числе развивается соответствующее производство в самой Украине, предприятия "начинают производят все больше и больше необходимого" для армии. Он выразил уверенность в победе Украины, добавив, однако, что "вопрос только во времени".