США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него вошло

В рамках Инициативы содействия безопасности Украины США во вторник, 9 мая, объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,2 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В этот раз Украина получит от американских партнеров:

дополнительные системы ПВО и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными системами;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Часть средств также будет направлена на услуги коммерческих спутниковых изображений и поддержку деятельности по обучению и техническому обслуживанию.

В отличие от Presidential Drawdown Authority (PDA), которое Министерство обороны использует для доставки оборудования в Украину из своих складов, USAI – орган, согласно которому США закупают оружие у американских производителей или у партнеров.

"Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворить важнейшие потребности Украины путем предоставления критически важного оружия в ближайшей перспективе, в частности ПВО и боеприпасов, а также наращивания способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в течение длительного периода", - прокомментировали в Пентагоне.



Напомним, что ВСУ все еще ожидают поставок западных истребителей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в частности, заявил, что передача Украине истребителей F-16 – это вопрос времени.

Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал, что партнеры затягивают с передачей ВСУ современной авиации, в частности, F-16, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.