США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

У рамках Ініціативи сприяння безпеці України США у вівторок, 9 травня, оголосили про надання Києву нового пакету військової допомоги на $1,2 млрд.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Цього разу Україна отримає від американських партнерів:

додаткові системи ППО та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;

боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

Частину коштів також спрямують на послуги комерційних супутникових зображень та підтримку діяльності з навчання та технічного обслуговування.

На відміну від Presidential Drawdown Authority (PDA), яке Міністерство оборони використовує для доставки обладнання в Україну зі своїх складів, USAI — орган, згідно з яким США закуповують зброю у американських виробників або у партнерів.

"Цей пакет підкреслює незмінну прихильність США задовольнити найнагальніші потреби України шляхом надання критично важливої зброї у найближчій перспективі, зокрема ППО та боєприпаси, а також нарощування спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію протягом тривалого періоду", - прокоментували в Пентагоні.



Нагадаємо, що ЗСУ все ще очікують на поставки західних винищувачів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зокрема, заявив, що передача Україні винищувачів F-16 – це питання часу.

В свою чергу міністр оборони Олексій Резніков проінформвав, що партнери затягують із передачею ЗСУ сучасної авіації, зокрема, F-16, адже ці системи складні й потребують обслуговування і великих фінансових витрат.